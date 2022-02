Communiqué Installation d'un aquarium dans le service pédiatrie du CHU de Saint-Denis

L’association Sourire de L’Enfant, soutenue par la BFC et la Fondation RAVATE, est heureuse d’annoncer la mise en place d’un aquarium à l’accueil des services pédiatriques nourrisson et adolescent du CHU de Saint-Denis. Par N.P - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 09:30

Présentation du projet « Un aquarium pour les enfants de l’hôpital »



Depuis le mercredi 26 janvier, un aquarium a été installé à l’accueil du service de pédiatrie du CHU de Saint-Denis. Ce projet initié de longue date, a pu voir le jour grâce au soutien de la BFC et de la Fondation RAVATE, permettant ainsi le financement de sa conception, de son installation et la mise en place des organismes vivants y demeurant. La majorité des espèces présentes dans l’aquarium existe dans le lagon réunionnais et valorise ainsi la biodiversité locale, à l’instar de “Dory” le poisson chirurgien bleu. On y retrouve également d’autres poissons évoluant au-delà de nos côtes. A l’image de « Némo », le mythique poisson clown accompagné de son anémone, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.



Les bénéfices d’un aquarium L’aquarium contribue au bien-être du patient et à son rétablissement. Il est source d’intérêt et peut aussi redonner un élan aux malades en perte de motivation. Ses bénéfices sont multiples et reconnu par la communauté scientifique. Il apaise, détend, hypnotise celui qui le regarde et lui permet de s’évader atténuant ainsi la douleur. Il favorise les échanges et le partage entre parents, patient, personnel soignant.



Le service pédiatrique du CHU accueille en moyenne 60 enfants pour des séjours pouvant aller de quelques jours à quelques mois. L’installation de l’aquarium vient renforcer les actions menées quotidiennement pour favoriser le mieux-être de l’enfant (pouponnage, jeux,activités, balades, goûters, remises de cadeaux, …), avec la crise sanitaire, l’association avait à cœur d’offrir un aquarium aux petits malades et ainsi mettre une animation malgré les restrictions. D’abord pour créer un espace où les enfants pourront se relaxer et se distraire. Rapidement, l'aquarium peut devenir une source de partage et d’échanges avec les autres personnes, une source d’intérêt puis d’occupation, qui peut aider les malades pendant leur période de traitement ou de convalescence. L’aquarium agit ainsi comme un jardin dans le service et devient un lieu de vie. Imaginez ce lieu de vie, imaginez les petits malades admirant les poissons. L’aquarium permettra ensuite aux enfants d’apprendre la vie sous- marine tout en admirant les poissons. Des animations sont prévues à cet effet. Passées les premières minutes d’observation, on se rend compte que les organismes bougent, se déplacent, interagissent. La faune fixée (oursins, étoiles de mer, coraux mous), forme un jardin coloré et ondulant, propice à la contemplation et à la découverte.



Les poissons-clowns (“Némo”) ont tendance à faire la grasse matinée blottis dans leur anémone. La crevette à longue pince passe l’essentiel de sa journée à se reposer dans une même petite zone, mais part régulièrement en escapade pour trouver sa pitance, faite de restes alimentaires. Tous les 2 à 4 mois, elle va changer sa carapace protectrice lors d’un évènement de mue qui laissera ainsi croire quelques instants aux novices l’impression qu’elle s’est dédoublée comme par magie. La nuit c’est aussi la période propice pour observer les coquillages, les ophiures, crustacés, vers, et toutes sortes d’organismes.