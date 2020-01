Instabilité toujours modérée avec quelques bonnes averses sur la tôle la nuit mais surtout mardi après-midi

🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 30 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 28 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 20 Maïdo 18 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 26 Salazie 23

➡️le ciel des régions Est et Nord hésite entre nuages et précipitations localisées alors que des éclaircies tentent leur chance.Sur l'Ouest et le Sud le soleil est plus décidé.le gris grignote du terrain à la fois dans l'intérieur et sur la côte.➡️les nuages précipitent plus volontiers sur la moitié Est et dans l'intérieur. Le tonnerre pourrait encore se faire entendre vers le volcan.Les éclaircies se font plus rares sur le littoral.généralement faible s'accélère légèrement et localement l'après-midi sur les faces Ouest et Est de l'île.🌊 La mer est peu agitée mais est quand même davantage remuée entre Saint Joseph et Sainte Rose.sont souvent proches de la normale .➡️➡️05h44 le 07 --19h03 le 07🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :