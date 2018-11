2018 NOV 12 16H41 Mascareignes.Bonsoir toutes et tous!Instabilité grandissante pour la côte est malgache et les îles soeurs ces prochains jours.La carte d'analyse du modèle européen ECMWF de ce jour à 16h montre bien la perturbation tropicale ex # ALCIDE # 03S à l'est de Diégo Suarez. Cette dernière continue à apporter des conditions perturbées sur le nord est de la Grande Ile. Les résidus d'ALCIDE devraient passer au nord de Diégo Suarez demain en fin de journée.Plus au sud on distingue une ligne d'instabilité à caractère orageux au sud ouest de la Réunion.La partie nord de cette zone d'instabilité pourrait se développer entre la côte est malgache et la Réunion ces 3 prochain jours.L'instabilité orageuse concerne déjà localement et ponctuellement(après midi et soir) Madagascar. Les averses et orages pourraient se produire demain et mercredi après midi sur une large partie de l'île.Réunion: averses localement fortes possibles demain après midi sur l'intérieur.Temps instable et lourd plus généralisé pour Mercredi et Jeudi.Maurice: averses locales possibles sur plateau central et sud ouest demain après midi mais temps plus instable pour l'île Jeudi.NB: ce sont des tendances générales à préciser a fur et à mesure.On refera un point demain matin.Bonne soirée...