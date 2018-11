2018 NOV 26 20h00 Mascareignes



Bonsoir les Iles!🏝️🏖️⛰️



Instabilité croissante demain avec un "pic" prévu mercredi.



Ces deux prochains jours les averses devraient être nombreuses sur les Iles Soeurs.



La photo satellite de 19h jointe montre que les averses potentielles sont nombreuses dans le voisinage des îles: on voit même une bande plutôt active(rouge) toute proche de Maurice.



Les moitiés orientales et l'intérieur des deux îles devraient être les plus affectées. Des orages sont même possibles sur MAURICE cette nuit.



Une impression de lourdeur sera réelle la nuit prochaine là ou le ciel sera chargé.



Demain mardi temps instable avec des averses parfois à caractère orageux notamment l'après midi sur l'intérieur de la REUNION.



En soirée de mardi et la journée de Mercredi l'instabilité à caractère orageux devrait monter d'un cran. Les averses orageuses pourraient alors affecter la majeure partie des deux îles même si les parties littorales occidentales devraient les moins affectées.

Des orages sont possibles.



Le vent faible favorisera l'impression de lourdeur.



On refera un point demain .



Sur ce je vous souhaite une bonne nuit.

Soyez prudents sur les routes.



Cheers,

PH.