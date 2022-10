A la Une . Insolite : Une image publiée par la NASA montre "le soleil qui sourit"

LA NASA, agence spatiale américaine, a publié jeudi dernier sur Twitter, une image du soleil pour le moins étonnante : le soleil avec un sourire radieux ! Ne vous y trompez pas, il s'agit en réalité d'une illusion d'optique. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 10:57





La Nasa a diffusé jeudi dernier sur l'un de ses comptes Twitter une image du Soleil avec un "grand sourire". Il s'agit en réalité d'une illusion d'optique qui est, en réalité, du plasma solaire qui est éjecté dans l'espace. On aperçoit sur la photo plusieurs taches sombres formant des yeux et une bouche sur l'astre. Ces taches sont en fait des trous coronaux, régions où de la matière solaire est projetée dans l'espace, explique la NASA. Numerama.com explique que ce phénomène est une "paréidolie" : "Une illusion d’optique causée par des stimuli visuels ou sensoriels qui nous incitent à voir un visage humanisé là où il n’y en a pas". Sur ces images capturées par la Nasa, il s'agit de "plasma solaire violemment éjecté par les vents". Ce phénomène est visible lorsqu'on observe le soleil en ultraviolet car les zones concernées sont plus froides et moins denses.

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

— NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022





