Insolite - Un voleur de ruches interpellé

Une affaire judiciaire peu banale à porter au crédit de la Gendarmerie de St-Philippe. Les gendarmes viennent en effet de confondre l'auteur d'un vol de ruches. C'est une première selon le Syndicat Apicole de la Réunion (SAR).



Les investigations minutieuses menées par l'un des militaires de la brigade ont conduit à l'interpellation du mis en cause et à sa convocation en justice pour répondre des faits reprochés.



Une valeur d'environ 5000 euros



Les neuf ruches volées ont ainsi pu être retrouvées et restituées à leur propriétaire. Le préjudice était conséquent puisqu'une ruche coûte entre 500 et 700 euros, souligne la Gendarmerie de La Réunion sur sa page Facebook.