A la Une ... Insolite : "Forcé" à jouer par sa femme, un joueur remporte 2,4 millions au Lotto du Missouri

De l’autre côté de l’Atlantique, un joueur a bien failli ne jamais remporter le gros lot du Lotto du Missouri s’il s’était simplement adonné à sa passion, le football américain. Au lieu de ça, sa femme l'avait "sommé" de jouer une grille avant son retour, lui "coûtant" le début de son match, mais lui rapportant la coquette somme de 2,4 millions de dollars, rapporte tirage-gagnant.com. Par N.P - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 17:44





Le ticket gagnant a été remporté dans le point de vente Casey’s General Store, 1010 Buckner Tarnsey Road, à Grain Valley dans l’État du Missouri.



Un homme, en retard, devait rentrer chez lui afin de regarder son équipe de football américain préférée. Mais sur le chemin du retour de son travail, sa femme l’appelle et lui "ordonne" de s’arrêter jouer une grille pour le tirage Lotto du jour au regard du montant très important de la cagnotte ! D’abord agacé, car il ne voulait pas manquer le début du match, le mari s’exécute et s’arrête dans une épicerie Casey’s pour y cocher une grille."Ma femme a dû me forcer, car j’étais très impatient de rentrer à la maison pour regarder le match de footbal".*



C’est avec une simple grille flash que le couple a remporté le jackpot de 2,4 millions de dollars. Sans voix, les deux heureux millionnaires sauront désormais savourer les "retards" avec plus délicatesse. Il y avait pour ce couple 1 chance sur 3,5 millions de trouver la combinaison gagnante. On notera que le jackpot du Lotto au Missouri est nettement plus "accessible", d’où la fréquence régulière des jackpots remportés et le côté "exceptionnel" de ce tirage de 2,4 millions d’euros. En France, il existe 19 millions de combinaisons différentes au Loto FDJ.



Dans l’État du Missouri, d’autres joueurs ont également eu la chance de remporter de gros gains en 2021. Le 1er septembre, une joueuse de Saint-Louis a remporté 5,9 millions de dollars. Mais le record de gains a été enregistré en 2012 auprès d‘un couple qui s’était offert 293 millions de dollars au tirage du Powerball. Parmi l’ensemble des États-Unis, le Missouri pointe en 2e position des plus chanceux à la loterie multiétat Powerball.



*propos recueilli par les équipes de Missouri Lottery à la remise du gain.



--

