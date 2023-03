A la Une . Insolite : Faire une demande en mariage au-dessus de l’épave du Titanic, c'est possible

Spécialisée depuis 2007 dans les demandes de mariage insolite, l’agence ApoteoSurprise propose une panoplie de scénarios des plus originaux pour faire sa demande en mariage. Notamment sous l'eau, sur le site du naufrage du Titanic… Par P.J - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 14:46

Un mariage sur le site du naufrage du Titanic, le paquebot le plus célèbre de tous les temps, est désormais possible avec ApoteoSurprise, rapporte Midilibre.



Fondée en 2007, cette agence française offre la possibilité de faire sa demande en mariage sous l’eau, au-dessus de l’épave du Titanic, laquelle repose à 3821 m de profondeur au large de Terre-Neuve. Une aventure mégalo qui coûte la modique somme d'un million d'euros.



La société explique l'aventure sur son site :

"Après avoir parcouru 400 milles nautiques dans l’Océan Atlantique Nord, accompagnés d’un chef d’expédition et de deux scientifiques, vous prendrez place à bord d’un submersible de haute-technologie conçu pour l’exploration des grandes profondeurs"



"La plongée commencera. (...) Après deux heures de descente, vous atteindrez le fond marin à 3800 mètres de profondeur et commencerez à apercevoir, parmi les créatures bioluminescences, des débris corrodés et quelques objets personnels ayant appartenu aux passagers du navire".​



"Quand tout d’un coup, au son de My Heart Will Go On de Céline Dion, surgira la proue du RSM Titanic et sa célèbre balustrade. Vous reconnaîtrez immédiatement l’emplacement de la scène emblématique entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. À ce moment précis, vous serez à votre tour « le maître du Monde » : vous sortirez l’écrin de votre poche et demanderez en mariage votre bien-aimée (...)."