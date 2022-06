Communiqué Insertion des jeunes : la Fondation Orange lance un nouvel appel à projets

Dans le cadre de son 9e appel à projets « Ensemble pour l’Insertion des jeunes », la fondation Orange invite les associations à se manifester. Celles-ci auront jusqu’au 18 septembre pour présenter leur idée sur le thème du numérique. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 14:51

Le communiqué:



L’insertion des jeunes et l’inclusion numérique sont des engagements majeurs de la Fondation Orange. Depuis près de 10 ans elle soutient les associations qui mettent en œuvre ses programmes de formation numérique sur tout le territoire.



Jusqu’au 18 Septembre, à La Réunion et à Mayotte comme partout en France hexagonale, toute association impliquée dans ce domaine peut proposer à la Fondation un projet collectif autour du numérique qui sera réalisé par des jeunes de 16-25 ans en insertion. Il s’agit du 9ème appel à projets « Ensemble pour l’Insertion des Jeunes », de la Fondation Orange qui souhaite susciter et soutenir financièrement des projets innovants et formateurs.



Pour faciliter l’insertion professionnelle, ces projets d’inclusion numérique devront permettre aux jeunes d’acquérir des compétences sur les usages et les outils numériques, ainsi que des compétences transverses comme : la gestion de projets, le travail en collectif, la communication, la créativité...



Ces projets de formation devront aussi sensibiliser aux usages numériques responsables ; ceux qui seront au service de la transition écologique et solidaire seront également privilégiés.



« Nous souhaitons en effet, notamment auprès des jeunes, favoriser les actions pour un monde plus durable, autre engagement majeur du groupe Orange. Et permettre aux jeunes de vivre, avec le numérique, une expérience qui nourrisse leur projet professionnel et appuie leur futur recrutement » explique Françoise Cosson, Déléguée Générale de la Fondation Orange.



Les résultats de cet appel à projets seront annoncés en novembre 2022, après réunion d’un comité de sélection. D’ici au 18 septembre, les associations d’insertion peuvent candidater en ligne, toutes les informations étant disponibles sur



Depuis 2012, la Fondation a accompagné 214 structures associatives engagées comme elle dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en France, dont 9 à La Réunion et à Mayotte, pour un budget total de 3,2 millions d’euros. Plusieurs autres Appels à Projets sont proposés tout au long de l’année sur



Vous êtes une association et souhaitez obtenir des informations complémentaires sur l’appel à projets Ensemble pour l’insertion des jeunes, participez à notre prochain webinaire qui aura lieu le 4 juillet 2022 (voir encadré ci-après) L’insertion des jeunes et l’inclusion numérique sont des engagements majeurs de la Fondation Orange. Depuis près de 10 ans elle soutient les associations qui mettent en œuvre ses programmes de formation numérique sur tout le territoire.Jusqu’au 18 Septembre, à La Réunion et à Mayotte comme partout en France hexagonale, toute association impliquée dans ce domaine peut proposer à la Fondation un projet collectif autour du numérique qui sera réalisé par des jeunes de 16-25 ans en insertion. Il s’agit du 9ème appel à projets « Ensemble pour l’Insertion des Jeunes », de la Fondation Orange qui souhaite susciter et soutenir financièrement des projets innovants et formateurs.Pour faciliter l’insertion professionnelle, ces projets d’inclusion numérique devront permettre aux jeunes d’acquérir des compétences sur les usages et les outils numériques, ainsi que des compétences transverses comme : la gestion de projets, le travail en collectif, la communication, la créativité...Ces projets de formation devront aussi sensibiliser aux usages numériques responsables ; ceux qui seront au service de la transition écologique et solidaire seront également privilégiés.« Nous souhaitons en effet, notamment auprès des jeunes, favoriser les actions pour un monde plus durable, autre engagement majeur du groupe Orange. Et permettre aux jeunes de vivre, avec le numérique, une expérience qui nourrisse leur projet professionnel et appuie leur futur recrutement » explique Françoise Cosson, Déléguée Générale de la Fondation Orange.Les résultats de cet appel à projets seront annoncés en novembre 2022, après réunion d’un comité de sélection. D’ici au 18 septembre, les associations d’insertion peuvent candidater en ligne, toutes les informations étant disponibles sur http://www.fondationorange.com (onglet « déposez vos projets ») : https://bit.ly/3ypsdYv Depuis 2012, la Fondation a accompagné 214 structures associatives engagées comme elle dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en France, dont 9 à La Réunion et à Mayotte, pour un budget total de 3,2 millions d’euros. Plusieurs autres Appels à Projets sont proposés tout au long de l’année sur fondationorange.com pour contribuer à l’inclusion numérique des jeunes, des femmes, des personnes avec autisme.Vous êtes une association et souhaitez obtenir des informations complémentaires sur l’appel à projets Ensemble pour l’insertion des jeunes, participez à notre prochain webinaire qui aura lieu le 4 juillet 2022 (voir encadré ci-après)

Webinaire de présentation Ensemble pour l’insertion des jeunes





Le prochain webinaire, le lundi 4 juillet prochain, de 13h à 14h (heure Réunion), sera animé par Laurence Rézac, déléguée solidarité et mécénat Fondation Orange Réunion Mayotte et Séverine Ozanne, directrice du programme Fablabs solidaires et ensemble pour l'insertion des jeunes.

Pour participer au webinaire, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien https://bit.ly/3y11KPr A la Réunion et à Mayotte, les équipes de la Fondation Orange organisent des webinaires pour présenter la Fondation Orange et accompagner les associations dans la constitution de leur dossier. Une occasion pour celles-ci de bien comprendre les critères de l'appel à projets et de poser leurs questions directement aux représentants de la Fondation Orange.Le prochain webinaire, le lundi 4 juillet prochain, de 13h à 14h (heure Réunion), sera animé par Laurence Rézac, déléguée solidarité et mécénat Fondation Orange Réunion Mayotte et Séverine Ozanne, directrice du programme Fablabs solidaires et ensemble pour l'insertion des jeunes.