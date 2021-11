Insertion : Une nouvelle session de recrutement à Saint-Paul

Il s’agit d’une opération pilotée par l’École de la deuxième chance et la Mission intercommunale de l’ouest en partenariat avec la Ville de Saint-Paul, terre accueillante et inclusive.

Ce rendez-vous donne l’occasion à nos jeunes, sans diplôme et non scolarisé·es, de s’informer, de s’engager et d’être accompagné·es dans un parcours professionnel individuel et adapté.

Cette expérience donne la possibilité à nos jeunes en décrochage scolaire de pouvoir trouver un emploi ou une formation à la fin de leur apprentissage.

La Ville de Saint-Paul s’associe à ces initiatives favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail.

Plusieurs sessions de recrutements se déroulent depuis plusieurs mois à Saint-Paul.