A la Une . Insee : Une activité économique dynamique malgré les tensions sur les prix

L'Insee révèle, dans sa note de conjoncture du 3e trimestre 2022, que l’activité économique est dynamique malgré les tensions sur les prix et le conflit qui se poursuit en Ukraine. Par N.P - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 16:22

Extrait de la note de conjecture de l'Insee :



Au troisième trimestre 2022, l’activité économique est dynamique malgré les tensions sur les prix et le conflit qui se poursuit en Ukraine. Ainsi, le volume d’heures de travail rémunérées reste supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire, de l’ordre de 14 %.



L’emploi salarié continue d’augmenter ce trimestre, avec 1.600 emplois supplémentaires par rapport au deuxième trimestre. La croissance de l’emploi est uniquement portée par le secteur privé. L’emploi augmente surtout dans les services aux entreprises et aux particuliers, l’hébergement-restauration et la construction.



La fréquentation touristique est largement au-dessus de son niveau d’avant la crise sanitaire. Au troisième trimestre, les créations d’entreprises augmentent légèrement et la construction de logements collectifs reste particulièrement dynamique.



Dans ce contexte, le taux de chômage est quasi stable et concerne 18 % de la population active.