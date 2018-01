Insee: Top départ de l'enquête de recensement ce jeudi

L’enquête de recensement de 2018 débute ce jeudi 1er février et s’achèvera le 10 mars prochain, annonce l’Insee dans une conférence de presse donnée ce mercredi matin.



Comme tous les ans, les 17 communes d’au moins 10.000 habitants seront recensées. Aucune commune de moins de 10.000 habitants ne sera par contre recensée lors de cette 18ème édition.



Les 200 agents recenseurs, recrutés par les communes et formés pour cette campagne, se rendront dans 28.500 logements. Le taux de réponse à La Réunion est de plus de 94%, souligne l'institut de sondage. A noter que le dernier chiffre, du 1er janvier 2015, fait état d'une population de 850 727 habitants



Les éléments récoltés sont notamment destinés à éclairer les décisions publiques. "Chercheurs, institutions, Etat, mairies, bailleurs sociaux sont les premier destinataires de ces riches données", indique Aurélien Daubaire, directeur de l'Insee Réunion-Mayotte. Ces éléments serviront évidemment aussi au calcul des populations officielles diffusé en décembre.



Ludovic Grondin sur place

--

Les précisions d'Aurélien Daubaire, directeur de l'Insee Réunion-Mayotte :