A la Une . Insee : En 2019, seuls 4 jeunes réunionnais sur 10 sont autonomes à 29 ans

Si la jeunesse péi est de plus en plus diplômée, il n'en reste pas moins que les jeunes Réunionnais continuent d'accéder plus tardivement à leur autonomie que ceux de l'Hexagone. Par N.P - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 14:33

La jeunesse réunionnaise est de plus en plus diplômée mais reste plus tardivement autonome que les jeunes de l'Hexagone, rapporte l'Insee ce jeudi. En effet, en 2019, seuls quatre jeunes sur dix sont autonomes à 29 ans, c’est-à-dire travaillent et habitent leur propre logement, contre sept sur dix dans en France hexagonale.



Depuis une décennie, l’accès à l’autonomie des jeunes a peu évolué sur l’île, note l'institut de statistiques. Les diplômés du supérieur sont les plus indépendants en enchaînant études, emploi et logement.



"Pour les autres, à La Réunion encore plus qu’ailleurs, le parcours vers l’autonomie est très différent selon que l’on soit une femme ou un homme", précise l'Insee. Les jeunes hommes vivent plus longtemps avec leurs parents, et s’installent dans leur propre logement une fois qu’ils travaillent. Les jeunes femmes prennent d’abord un logement et deviennent majoritairement mères avant de trouver un emploi. Cependant, même sans enfant, les femmes accèdent moins à l’emploi que les hommes.