Economie Insee : Confinement et pauvreté, un cumul des difficultés Par NP - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 16:14 | Lu 352 fois





Les femmes et les enfants très touchés



Parmi les personnes les plus pauvres se trouvent une catégorie souvent plus vulnérable : les femmes. Les mères isolées (59.000 à La Réunion, soit deux fois plus qu’en métropole) sont particulièrement touchées par la pauvreté : 61% d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté en 2015. Pour les femmes seules avec trois enfants et plus, le taux de pauvreté est de 79%. En cette période de confinement, 29 % des familles monoparentales ont réglé avec du retard leurs factures d’eau ou électricité et 18% leur loyer.



Les femmes mais également les enfants ont aussi été victimes de violences intrafamiliales pendant cette période de confinement. L’Insee rappelle que sept points d’accueil ont ainsi été ouverts dans les centres commerciaux, les 250 pharmacies interviennent comme lanceuses d’alertes auprès des forces de l’ordre, 30 nouvelles places d’accueil pour les femmes victimes et leurs enfants ont été ouvertes en plus des 22 déjà existantes. Sur la semaine du 13 au 19 avril, le nombre d’appels pour maltraitances d’enfants a doublé par rapport à la même période en 2019.



Niveau scolarité également, 67.000 enfants sont à risque d’un décrochage scolaire car aucun parent n’a un diplôme. Une difficulté cumulée pour 27.800 enfants qui ne vivent qu’avec un parent non diplômé.



Les personnes âgées vulnérables



Pour les personnes âgées, c’est un autre combat. Particulièrement vulnérables face au Covid-19, les sorties sont très rares. Pour les 11.000 personnes âgées isolées, 6.100 vivent sous le seuil de pauvreté : un taux de pauvreté de 56% contre 12% en métropole. La plupart sont encore une fois des femmes ne possédant pas de voiture. Mais l’Insee rappelle que la solidarité intergénérationnelle est plus importante à La Réunion avec 34% des personnes de plus de 60 ans aidées par leurs proches, contre 21% en métropole.



