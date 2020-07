Economie Insee: ​Depuis mars, les prix à la consommation baissent de 0,8%

Entre mars et juin, les prix à la consommation ont reculé de 0,8% à La Réunion, selon l’Insee. Une baisse engendrée par une chute des prix de l’énergie (-11,6%) qui a débuté en mars et qui s’est prolongée pendant la période de confinement. Sur un an, les prix de l’énergie reculent de 14,4%. Par Soe Hitchon - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 09:36 | Lu 218 fois

Dans une moindre mesure le prix des produits alimentaires (-1,9%), en particulier les produits frais, a baissé également (-13,5%). Les prix des légumes frais ont donc baissé mais restent plus chers qu’en fin d’année 2019. Hors produits frais, ce sont les prix de la viande, des produits laitiers et des boissons non alcoolisées qui on entrainé une baisse de 0,7%.



Sans surprise, les prix des services ont baissé également (-0,4%). Les assurances habitation, abonnements de télévision et certains services touristiques (hôtellerie, location de voiture et forfaits touristique) voient leurs prix reculer. Sur un an, les prix ont reculé de 0,1%.



À la sortie du confinement, ce sont dans surprise les produits manufacturés qui ont maintenu leur augmentation en prix (+1,2%) qui avait débuté après les soldes. Plus particulièrement, les prix des habits et les chaussures ont augmenté de 5,8%. Surun an, les produits manufacturés ont reculé de 0,7%.



Le prix du tabac a aussi augmenté (+5%) après une hausse de 4,3% entre décembre 2019 et mars 2020. Sur un an, l’augmentation a été de 9,5%.



L’Insee précise néanmoins que la crise sanitaire a affecté la production de l’indice des prix à la consommation. Les relevés de prix dans les points de vente physiques, suspendus depuis le 16 mars, ont progressivement repris le cours du mois de juin.







