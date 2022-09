A la Une . Insécurité dans les transports en commun : 2.380 passagers et 237 bus inspectés en septembre

Durant le mois de septembre, la Brigade modulaire de Surveillance de la gendarmerie a multiplié les contrôles dans les gares routières et les bus. Ces opérations ont permis de découvrir des armes, des stupéfiants, et ont même mené à deux perquisitions. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 16:30

Face à la montée de l’insécurité autour des gares et dans les bus, la Brigade modulaire de Surveillance (BMS) a multiplié les actions durant le mois de septembre. Les 6 réservistes opérationnels de la gendarmerie ont contrôlé 2380 passagers et inspecté 237 bus.



Au bout de ces contrôles, dix procédures ont été dressées pour port d’arme et détention de stupéfiants. La possession d’ectasy pour certains passagers a mené à deux perquisitions réalisées avec l’appui du groupe d’investigation cynophile et du PSIR, le Peloton de surveillance et d'intervention de la Réserve.



Durant ces opérations, les gendarmes ont dû également procéder à des interventions. D’abord à Saint-Louis, où deux individus armés circulaient sur la ZAC Avenir, puis à Saint-Benoît, où un bus s’est fait caillasser sur la cité Europe.





