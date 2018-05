Insécurité à St-André : Les habitants rencontrent les élus et la police

Une réunion entre élus, agents de police et habitants de Saint-André ce tient ce lundi soir. Une cinquantaine de personnes présentes. Le but : échanger sur l’insécurité et notamment la recrudescence de cambriolages au sein de la commune.



Si les habitants parlaient d’abord de créer des milices et des patrouille pour faire respecter l’ordre, aujourd’hui ils évoquent plutôt une entraide entre voisins pour compléter le travail des forces de l’ordre.