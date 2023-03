Communiqué Insécurité à Saint-André : Et si on arrêtait de se mentir ?

La Section PCR de Saint-André réagit aux drames survenus dans la commune ces derniers jours et au communiqué du maire à ce sujet. Par NP - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 07:20

Communiqué de la Section PCR de Saint-André :



La violence explose à La Réunion et à Saint-André particulièrement où la population vit depuis quelques années dans un climat d’insécurité permanente.

Les drames- que nous déplorons - survenus dans la commune en l’espace de trois jours, en sont la preuve et nous interpellent tous. Cela doit cesser. Et arrêtons de se mentir. A Saint-André, nous avons tous échos des actes de violence purement gratuits qui se déroulent régulièrement sur le territoire. La population exaspérée, attend toujours des autorités compétentes, de véritables solutions permettant d’enrayer le phénomène.



Et dans ce contexte, il n’est pas certain que le communiqué du maire de Saint-André, déclarant notamment « …Là où il y a des hommes, il y a toujours des différends et malheureusement des drames … » , soit de nature à rassurer la population .

Par ailleurs, est-il besoin de rappeler que toute tentative de récupération politique est indécente.



Paul Dennemont

Section PCR de Saint-André