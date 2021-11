A la Une .

Insécurité : Selly accueillera "avec beaucoup d'intérêt" les propositions de Ratenon

La réponse de Patrice Selly n'a pas tardé après avoir été interpellé par Jean-Hugues Ratenon au sujet des violences urbaines qui ont émaillé la cité Labourdonnais cette semaine. Dans un courrier adressé au parlementaire, le maire de Saint-Benoit invite ce dernier à un échange après la réunion qui se tiendra cette semaine à l'occasion du CLSPD. Un conseil où seront notamment présents le préfet de La Réunion et la rectrice. "Je ne doute pas que vous déploriez ces récents incidents autant que nous et j'accueillerai avec beaucoup d"intérêt les propositions que vous ne manquerez pas de me formuler", tient tout de même à indiquer Patrice Selly.