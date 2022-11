Mayotte Insécurité : Les affrontements se poursuivent

Les incendies et les caillassages se sont poursuivis pendant la journée d'hier à différents endroits de l'île en proie à de nombreux affrontements entre bandes rivales mais aussi à des actes de délinquance gratuits. Le RAID devrait débuter ses interventions aujourd'hui. Par NP - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 06:33

Nouveaux affrontements ce mardi du côté de la ZAC du Soleil levant où plusieurs incendies de feu de poubelles ont été allumés par des délinquants. La veille, ces voyous s'étaient postés pendant la nuit le long de la RN1 côté tribunal où les vitres des locaux de la police judiciaire ont été caillassés.



Hier, un banga a été incendié rapportent nos confrères de LDNM et les poursuites engagées entre les bandes et les forces de l'ordre ont été engagées tout au long de la journée. Les policiers du RAID qui ont débarqués dans le département devraient commencer à intervenir et procéder à des interpellations.