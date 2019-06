Inscrivez-vous dès maintenant pour la prochaine rentrée de l’EAIO !

Une offre d’enseignements artistiques diversifiée

Vous habitez le territoire de la côte Ouest ? Que vous soyez enfants, ados ou adultes, nous vous invitons à découvrir l’offre d’enseignements artistiques de l’ EAIO Profitez du programme pour l’année 2019-2020.Le parcours (parcours orchestre, parcours musiques actuelles, parcours interdisciplinaire, …) est constitué de 2 pratiques hebdomadaires :Le choix du parcours induit la participation obligatoire aux deux pratiques de manière complémentaire.L’ atelier hebdomadaire (atelier hip-hop all styles, atelier danse intégrante, atelier batucada, atelier arts plastiques, …) – durée de 1 à 3 heures selon le choix de la discipline.L’atelier mensuel (atelier d’écriture) sur une thématique particulière qui est accessible sans prérequis à tout public et qui peut également être complémentaire aux apprentissages proposés.Le stage se déroule en période de vacances scolaires de manière générale, sur différentes disciplines (danse, cirque, etc.) :