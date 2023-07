Inscrivez-vous dès maintenant : Zartizan péi revient le 15 août sur le port de plaisance de Saint-Gilles

Exposez vos produits au cœur d’un cadre enchanteur, avec le magnifique coucher de soleil comme toile de fond et les restaurants renommés de Saint-Gilles à proximité. C’est le moment idéal pour attirer l’attention d’un public passionné, composé d’amateurs d’artisanat, de touristes et de locaux en quête de découvertes culturelles.Le port de plaisance de Saint-Gilles offre plusieurs espaces où vous pourrez exposer vos créations et mettre en valeur votre savoir-faire unique. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !Les inscriptions sont maintenant ouvertes !Réservez votre place dès maintenant pour faire partie de cette journée mémorable. Les emplacements sont limités, alors ne tardez pas à vous inscrire et à rejoindre la communauté des artisans talentueux qui font la renommée de notre région.Si vous êtes un artisan péi et que vous souhaitez participer à cette manifestation, inscrivez-vous dès maintenant en ligne sur le site du TCO . Rejoignez-nous pour une journée placée sous le signe de l’artisanat local et de la créativité. Nous vous attendons nombreux le 15 août 2023 pour partager ensemble cette expérience enrichissante !