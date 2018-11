Inscrivez-vous au Jeux interco du TCO à Saint-Paul !

Course Sumo

Tir à la Corde

Parcours en Aveugle

Course Paddle

Baby-Foot Géant

Chenille

Ski Nordique

Fil d’Ariane

Quiz culturel

Parcours du combattant

Envie de vous amuser ? Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) affiche la couleur. La deuxième édition des Jeux interco du TCO se déroulera le samedi 8 décembre 2018 au gymnase de Plateau Caillou dans la commune de Saint-Paul.Trois équipes de chaque ville de l’Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) vont s’affronter lors d’épreuves sportives et ludiques. On attend 150 concurrents sur les dix ateliers imposés:Vous souhaitez inscrire votre équipe ?La date limite des inscriptions est fixée auVous devez vous rapprocher au plus vite du service des sports de votre commune.Vous pouvez joindre celui deau