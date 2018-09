Inscrivez-vous à la 2ème Ed. du Forum Interprofessionnel des Arts Visuels !

Placé sous le thème des résidences et de la mobilité, le Forum Interprofessionnel des Arts Visuels (FIAV) aura lieu cette année le jeudi 4 octobre à Léspas Culturel Leconte de Lisle à Sain-Paul en présence du Centre national des arts plastiques. Le FIAV a pour objectif de permettre aux artiste et aux acteurs du monde artistique de se professionnaliser et de se rencontrer. Concrètement, le but est d’identifier les différents interlocuteurs de la filière et de mieux comprendre les dispositifs d’accompagnement. Le Forum Interprofessionnel des Arts Visuels réunira pour la deuxième fois, des représentant des lieux d’expositions, collectivités locales, associations, artistes et acteurs locaux.



Le FIAV s’organisera autour de mini-conférences le matin et d’ateliers pratiques l’après-midi. Pour cette deuxième édition nous avons le plaisir d’accueillir le Centre national des arts plastiques (CNAP) qui présentera sa structure et ses dispositifs



Les résidences et les échanges culturels seront les grands thèmes de cette journée. Les visiteurs pourront échanger l’après-midi avec des professionnels du secteur qui disposeront d’un stand dans la cour de LESPAS de 9h à 19h.



Retrouvez le programme complet en cliquant sur ce lien.



Cliquez sur ce lien pour vous inscrire