Inscrivez vos marmay à l'École Municipale de Natation





Certificat médical de moins de 3 mois

Justificatif de domicile (avis d’imposition)

Cotisation de 27 euros (de février à mai)

1 photo d’identité de l’enfant (ou de l’adulte pour l’aquabike)



Le bonnet et le maillot de bain sont obligatoires les jours des tests. Les shorts sont interdits. Il faut absolument venir avec le dossier d’inscription complet.



Pour les inscriptions à Plateau Caillou, vous pouvez contacter le 02 62 34 69 22, de 10 à 17 heures, du lundi au vendredi, pour réserver un créneau pour le test de natation. Les tests dans l’eau se dérouleront le mardi 19 janvier et le jeudi 21 janvier 2021, de 10 à 12 heures.



Pour la piscine du front de mer, vous pouvez appeler le 02 62 45 80 47, de 10 à 17 heures, du lundi au vendredi, pour réserver un créneau pour le test de natation. Les tests dans l’eau s’effectueront le mardi 19 janvier et le vendredi 22 janvier, de 10 à 12 heures.



Pour la piscine de Bois-de-Nèfles, il faut contacter le 02 62 44 00 90, de 10 à 17 heures, du lundi au vendredi, pour réserver un créneau pour le test de natation. Les tests auront lieu le mercredi 20 janvier, de 10 heures à 11h30.

