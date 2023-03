Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Inscriptions scolaires du 13 mars au 12 mai 2023

La Ville de Saint-Leu informe les parents d’élèves que les inscriptions en maternelle (enfants nés en 2020), en élémentaire (CP enfants nés en 2017) et pour les nouveaux résidents de la Commune de Saint-Leu, auront lieu du lundi 13 mars au vendredi 12 mai 2023. Les demandes d’inscription en ligne sont à privilégier depuis le site internet de la Ville, onglet « Mes démarches ». Lien vers l'espace citoyens : https://www.espacecitoyens.net/saintleu/espace-citoyens/ L’accueil physique pour les inscriptions scolaires pourra être effectué du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, uniquement sur rendez-vous en contactant les différents sites concernés. Inscriptions en Très Petite Section Les pré-inscriptions en TPS pour les enfants nés entre janvier et août 2021 seront possibles sur 2 secteurs : - Secteur du Plate pour une scolarisation à l’école primaire du Plate ; - Secteur de Piton Saint-Leu pour une scolarisation à l’école primaire Peyret-Forcade Demandes de dérogation Concernant les demandes de dérogation : celles-ci ne seront examinées que pour 2 motifs : - rapprochement de fratrie : fournir une photocopie du certificat de scolarité du frère ou de la sœur ; - proximité du lieu de travail du ou des parents : fournir une photocopie de l’attestation de l’employeur ou du contrat de travail. Restauration scolaire 2023/2024 : inscriptions du 13 mars au 30 septembre 2023 Pour la restauration scolaire, l’inscription ou la réinscription est obligatoire pour tout enfant. Les démarches peuvent se faire : - en ligne via l’espace citoyens Saint-Leu depuis votre espace personnel Ou

- sur place : auprès de la Régie Multiservices située à la mairie du centre-ville au 58 rue du Général Lambert à Saint-Leu. Retrouvez la liste des pièces à fournir et toutes les informations utiles ici : https://www.saintleu.re/actualite/inscriptions-scolaires-2023-2024-a-saint-leu.php Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir plus d’informations, contactez le service Vie Educative au 0262 54 98 02.





