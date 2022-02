Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Inscriptions scolaires - Rentrée 2022/2023

Inscriptions scolaires

du 1er mars au 13 Mai 2022



La Ville de Saint-Leu informe les parents d’élèves que les inscriptions en maternelle (enfants nés en 2019), en élémentaire (CP enfants nés en 2016) et pour les nouveaux résidents de la Commune de Saint-Leu, auront lieu du mardi 1er mars au vendredi 13 mai 2022.



Nouveauté cette année ! Il n’est plus nécessaire de vous déplacer : vous pouvez désormais effectuer vos demandes d’inscription en ligne depuis le site internet de la Ville, onglet « Mes démarches ».

Lien : https://www.espace-citoyens.net/saintleu/espace-citoyens/



L’accueil physique est toujours possible pour les inscriptions scolaires. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, uniquement sur rendez-vous en contactant les différents sites concernés (liste sur le site saintleu.re).



Inscriptions en Très Petite Section

Les pré-inscriptions en TPS pour les enfants nés entre janvier et août 2020 seront possibles sur 2 secteurs :

- Secteur du Plate pour une scolarisation à l’école primaire du Plate

- Secteur de Piton Saint-Leu pour une scolarisation à l’école maternelle de Piton Saint-Leu



Demandes de dérogation

Concernant les demandes de dérogation : celles-ci ne seront examinées que pour 2 motifs :

- rapprochement de fratrie : fournir une photocopie du certificat de scolarité du frère ou de la sœur

- proximité du lieu de travail du ou des parents : fournir une photocopie de l’attestation de l’employeur ou du contrat de travail



Restauration scolaire

Pour la restauration scolaire, l’inscription ou la réinscription est obligatoire pour tout enfant.

Les démarches peuvent se faire en ligne via l’espace citoyen ou directement auprès de la Régie Multiservices située au 58 rue du Général Lambert à Saint-Leu Ville.



Retrouvez la liste des pièces à fournir et toutes les informations utiles ici : https://www.saintleu.re/actualite/inscriptions-scolaires-2022-2023-du-1er-mars-au-13-mai-2022-a-saint-leu.php



Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir plus d’informations, contactez le service Vie Educative au 0262 54 98 02.v





