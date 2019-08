<<< RETOUR CIREST

Inscriptions pour les transports scolaires Chaque année, plus de 8 000 élèves des communes de la Cirest empruntent les transports scolaires pour se rendre à l’école. Les services de transports scolaires sont assurés pour les élèves de maternelles, primaires, collèges et les lycées. Ce ne sont pas moins de 136 circuits différents qui sont mis quotidiennement en service.





Les usagers ont la possibilité de se rendre dans 3 agences différentes pour les inscriptions et le paiement des transports scolaires. Afin d’assurer un service de proximité, des agences temporaires ont été mises en place à Saint-André et à Salazie.



- Saint-Benoît : SEM Estival, 1 Résidence Fragrance,

- Saint-André : salle des fêtes centre-ville,

Lundi - mercredi - vendredi : 7.30-11.45 - 13.00-15.15

Mardi - jeudi : 7.30-14.00 (journée continue)



- Salazie : services techniques de la commune (ancien collège)

Lundi -Mercredi-Jeudi -Vendredi : 7h30-11h45- 13h00-15h15

Mardi : 7h30-11h45



Pour pouvoir s’inscrire, les demandeurs du titre de transport scolaire doivent remplir ou ramener les pièces à fournir suivantes :

– Le formulaire de demande de transports scolaires (téléchargeable depuis notre site internet



– 1 photo récente d’identité de l’élève,

– 1 photocopie du justificatif d’adresse du responsable légal datant au minimum de moins de trois mois (facture d’eau, d’électricité ou de téléphone fixe),

– Une photocopie de la dernière notification de la CAF mentionnant obligatoirement le quotient familial.



L’inscription en ligne : simple, rapide et pratique !



Pour faciliter l’inscription et proposer un service adapté aux nouveaux usages du web, la Cirest a mis en place depuis quelques années une plate-forme internet dédiée et sécurisée pour l’inscription et le paiement des transports.

L’accès à la plateforme se fait depuis le site internet

Un gain de temps considérable et une réponse adaptée pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer vers les agences aux heures indiquées. Rappel clôture des inscriptions

vendredi 30 août 2019 Les inscriptions pour les transports scolaires se poursuivent actuellement jusqu’au vendredi 30 août 2019 pour les résidents des communes de la Cirest.Les usagers ont la possibilité de se rendre dans 3 agences différentes pour les inscriptions et le paiement des transports scolaires. Afin d’assurer un service de proximité, des agences temporaires ont été mises en place à Saint-André et à Salazie.: SEM Estival, 1 Résidence Fragrance,: salle des fêtes centre-ville,Lundi - mercredi - vendredi : 7.30-11.45 - 13.00-15.15Mardi - jeudi : 7.30-14.00 (journée continue): services techniques de la commune (ancien collège)Lundi -Mercredi-Jeudi -Vendredi : 7h30-11h45- 13h00-15h15Mardi : 7h30-11h45Pour pouvoir s’inscrire, les demandeurs du titre de transport scolaire doivent remplir ou ramener les pièces à fournir suivantes :– Le formulaire de demande de transports scolaires (téléchargeable depuis notre site internet www.cirest.fr , rubrique transports scolaires),– 1 photo récente d’identité de l’élève,– 1 photocopie du justificatif d’adresse du responsable légal datant au minimum de moins de trois mois (facture d’eau, d’électricité ou de téléphone fixe),– Une photocopie de la dernière notification de la CAF mentionnant obligatoirement le quotient familial.Pour faciliter l’inscription et proposer un service adapté aux nouveaux usages du web, la Cirest a mis en place depuis quelques années une plate-forme internet dédiée et sécurisée pour l’inscription et le paiement des transports.L’accès à la plateforme se fait depuis le site internet www.cirest.fr. Un gain de temps considérable et une réponse adaptée pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer vers les agences aux heures indiquées. Lu 95 fois CIREST





Dans la même rubrique : < > Le Pacte régional d’Investissement dans les Compétences se décline sur le territoire de la Cirest Collecte de proximité des DEEE