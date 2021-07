Communiqué Inscriptions ouvertes à l'Université de La Réunion et engagements pour la réussite des étudiants

Comme premier établissement d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation du territoire comptant à ce jour les trois quarts des étudiants de l’île, l'Université de La Réunion assume, depuis bientôt quarante ans, une pluridisciplinarité nécessaire pour former une population plus jeune et éloignée géographiquement d'autres établissements. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 15:21

Cette année, la barre des 19 000 étudiants est franchie et, plus que jamais, l'Université doit répondre à de multiples défis et parmi eux la réussite des étudiants, la gestion d'un contexte sanitaire complexe et l'augmentation des effectifs. En ce début de la période d’inscription, l’établissement a déployé un dispositif hybride : constitution du dossier d’inscription en en ligne, retrait de carte étudiante sur place pour les nouveaux étudiants en première année de licence.



En cette période de début des inscriptions à l'Université de La Réunion, l'établissement fait face à de multiples défis et s'engage à ne laisser aucun étudiant sans proposition d'admission.



L’Université de La Réunion occupe une place unique : il s’agit de la seule université française de l’Indianocéanie. Ce positionnement au cœur de l’axe Afrique - Asie lui confère un rôle majeur d’ambassadrice de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation français dans la zone.



Sur l’île, l’université est implantée sur 7 sites

• Au nord : Bellepierre, Victoire, Moufia, Technopole

• À l’ouest : Le Maïdo

• Au sud : Terre Sainte, Le Tampon



> 166 millions de budget

> 1ère force de recherche du territoire

> 22 laboratoires

> 3 fédérations

> 2 écoles doctorales

> 5 plateaux techniques remarquables

> 19 000 étudiants dont 850 étudiants internationaux

> 1500 personnels



Les modalités d'inscription à l'Université de La Réunion



Du 1er au 16 juillet 2021, la première période des inscriptions est ouverte à l'Université de La Réunion.

Le processus d'inscription se déroule en 3 étapes (*) :



1. Paiement de la contribution de vie étudiante et de campus sur cvec.etudiant.gouv.fr

2. Saisie en ligne du dossier et de toutes les pièces administratives sur le site scolarite.univ-reunion.fr

3. Retrait de la carte étudiante uniquement sur rendez-vous

(*) Pour les étudiants s'inscrivant en première année ou en réorientation, un étape préalable supplémentaire est à prendre en compte avec la formulation de voeux sur Parcoursup.



Dans le contexte sanitaire actuel, des mesures préventives ont été mises en place sur les chaines d'inscription des campus du Moufia et du Tampon : espacement des rendez-vous pour les usagers, masques obligatoires et écrans de protection

pour les usagers et les personnels.



Les étudiants s'inscrivant pour la première fois au sein de l'établissement seront reçus prioritairement sur les sites du

Tampon ou du Moufia, uniquement sur rendez-vous.



Dans le cas d'une première inscription à l'université, la présence d'un parent est fortement recommandée.

Nous insistons sur le fait que les étudiants, notamment les néo-bacheliers, n'attendent pas le dernier moment et

s'inscrivent le plus tôt possible, pour entamer leur année universitaire dans les meilleures conditions.



La deuxième période d'inscription débutera à la réouverture de l'établissement, du 16 août au 31 août.