Inscriptions aux transports scolaires 2019/2020

DATE DES INSCRIPTIONS: du 2 mai au 20 juillet 2019(après cette date, tout nouveau dossier ne sera pas prioritaire)TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTEVous pouvez inscrire votre enfant sur le site www.alterneo.re (rubrique transport scolaire) sans vous déplacer. A partir du 2 mai 2019 notre plateforme d’inscription en ligne sera accessible sur le site.La fiche d’inscription pour les élèves déjà inscrits cette année au transport scolaire sera expédiée par la poste. Pour les nouvelles inscriptions, des fiches sont disponibles dans nos agences commerciales alternéo et dans votre établissement scolaire lors de votre inscription. Pour les primaires et collèges, n’oubliez pas de faire tamponner votre fiche d’inscription. Pour les lycées, demandez l’attestation d’inscription.L'inscription en ligne est une solution rapide et efficace permettant de simplifier vos démarches d'inscription au service de transports scolaires de la CIVIS. Une fois votre dossier validé par nos services, vous aurez également la possibilité d’effectuer votre paiement via un système de paiement internet sécurisé.Nous vous proposons également un service d'information GRATUIT PAR SMS OU PAR MAIL afin de vous informer au mieux en cas de perturbations sur les circuits scolaires (suspension des transports ou modification importante des horaires).Ce service est accessible après inscription sur le site : www.alterneo.re

Télécharger le formulaire d'inscription 2019/2020.



Télécharger les conditions générales d'abonnement.