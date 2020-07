Inscription aux transports scolaires : Ouverture de nos agences

Dans l’Est, sur le territoire de la Cirest, les inscriptions aux transports scolaires ont démarré ce lundi 6juillet 2020.



3 agences sont ouvertes au public, à Saint-Benoît, Saint-André et Salazie :



- Saint-André, à la Salle des fêtes : le lundi, mercredi et vendredi de 07h30 à 11h45 et de 13h00 à

15h15 et le mardi et le jeudi de 07h30 à 13h00.



- Saint-Benoît, à la SEM Estival : du lundi au vendredi de 7h30 à 13h00.



- Salazie, au pôle des services techniques : le lundi, mardi, mercredi, Jeudi de 7h30 à 11h45 et de

13h00 à 15h et le vendredi de 7h30 à 12h30.





Les personnes désireuses d’inscrire leurs enfants devront se munir, selon leur situation, des pièces justificatives suivantes :



Pour une première inscription :



- Le formulaire d’inscription (demande de transports scolaires) recto/verso complété et signé, avec le cachet d’établissement qui demeure téléchargeable sur le site de la Cirest ( www.cirest.fr ) ;



- Une photo d'identité récente de l’enfant à inscrire ;



- Une copie d’un justificatif d’adresse (facture d’eau, d’électricité ou de téléphone fixe…) datant de moins de trois mois ;



- La notification de CAF mentionnant le quotient familial ou le dernier avis d’imposition (avec revenu fiscal de référence à partir de 1000 pour pouvoir calculer son quotient familial) ou la fiche de paie de décembre 2019 ;



- Le cachet ou certificat/attestation d’inscription de leur établissement d’accueil (pour 2020-2021).





Pour un renouvellement de l’abonnement :



La famille d’élève demandeur pourra formuler sa demande de renouvellement sur le site de la Cirest (www.cirest.fr) en y téléchargeant la pièce justificative à savoir :



- La notification de CAF mentionnant le quotient familial ou le dernier avis d’imposition (avec revenu fiscal de référence à partir de 1000 pour pouvoir calculer son quotient familial) ou la fiche de paie de décembre 2019.





Pour un changement de situation (situation du demandeur ayant évolué) :



A réunir obligatoirement :



- La notification de CAF mentionnant le quotient familial ou le dernier avis d’imposition (avec revenu fiscal de référence à partir de 1000 pour pouvoir calculer son quotient familial) ou la fiche de paie de décembre 2019 ;



- En cas de changement d'adresse : justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture d'eau, d'électricité ou de téléphone fixe...) ;



- En cas de changement d'établissement : cachet ou certificat/attestation d’inscription de leur établissement d’accueil (pour 2020-2021).





APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES :



Compte tenu des mesures sanitaires mises en place actuellement, nous attirons votre attention sur les conditions d’accès à nos agences.



Rappels des gestes barrières :



- Le port du masque est obligatoire et du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition dans chaque agence ;



- Vous devrez respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes présentes ;



- Vous devrez saluer sans contact physique ;



- Afin de respecter au mieux ces gestes barrières, il vous est demandé de vous rendre seul en agence, sans accompagnateur(s).



L’application stricte de ces mesures est fortement recommandée afin que les inscriptions puissent se faire dans les meilleures conditions.



Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre le service des transports scolaires au 02 62 92 53 40.