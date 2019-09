Communiqué Inquiétudes des producteurs de fruits et fleurs: Nassimah Dindar interpelle le ministre

Nassimah Dindar attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les risques pesant sur les exportations de fruits et fleurs en provenance de La Réunion.



A partir du 14 décembre 2019, et malgré la mobilisation des professionnels réunionnais, l'Union européenne imposera un double contrôle, au départ comme à l'arrivée, de fruits et fleurs en provenance de pays tiers, dans l'objectif d'éviter l'introduction de parasites et autres nuisibles sur le continent.



Si l'objectif est louable, il est pour le moins incongru que La Réunion, département français, reconnue comme région ultra périphérique par l'Union européenne, soit traitée comme un pays tiers.



Cette obligation va pénaliser les exportations de nos fruits, notamment le letchi et la mangue, qui, de plus, se concentrent sur la fin de l'année. Et ce, alors même que les collectivités locales, département en tête, favorisent la diversification de l'agriculture et soutiennent les exportations vers la France métropolitaine depuis plusieurs années, afin de faire connaître et reconnaître la qualité exceptionnelle des produits agricoles réunionnais.



De plus, ce double contrôle est irréalisable, en l'état actuel des effectifs déployés sur le département. Même si seuls 5 % des 2000 tonnes exportées en fin d'année étaient contrôlés, il faudrait, selon les estimations des professionnels de la filière, l'équivalent de 18 contrôleurs temps plein alors que les effectifs actuels sont au nombre de 3 ! Et, comme l'absence de double contrôle équivaut à une impossibilité d'expédition, cette mesure, si elle était appliquée en l'état, revient à condamner les exportations réunionnaises, avec des répercussions évidemment négatives sur l'emploi dans une île qui connaît déjà un taux de chômage de 30 %.



Aussi, je demande au ministre quelles mesures sont envisagées pour soutenir les filières exportatrices réunionnaises, notamment par exemple l'inscription des fruits et plantes réunionnais sur la liste des produits exemptés (comme le sont par exemple l'ananas, la banane ou la datte) ou la dotation de contrôleurs en nombre suffisant pour permettre les contrôles imposés par l'Union européenne.





