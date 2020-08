A la Une . Inquiétude et grogne au marché forain de St-Pierre

La nouvelle organisation du marché pose problème. Une quinzaine de forains ont été déplacés de la placette qu'ils occupaient depuis pour certains d'entre-eux une dizaine d'années.

Un manque à gagner mais aussi une perte de temps et d’énergie. Les forains habitués à s’installer sur le marché forain de St-Pierre le samedi au niveau du parking à proximité du terrain de pétanque ont perdu leur emplacement fixe et leur clientèle. "Cette situation dure depuis la crise du Covid et cela sans nous donner de raisons. Aujourd’hui, tout le monde a retrouvé ses emplacements habituels sauf nous", s’indigne un des forains concernés.



Ces forains sont désormais logés à la même enseigne que les occasionnels. "Les placiers organisent les installations en fonction de l’ordre chronologique sans prendre en compte l’ancienneté comme c’est le cas d’ordinaire sur les marchés ".

Une manifestation envisagée



Leur carreau sert désormais de stationnement réservé aux maraîchers. En effet, depuis la fin du confinement il ne leur est plus possible de stationner leur véhicule sur les voies côté montagne du Boulevard Delisle. "Il y a eu des abus. Ils se garaient sur deux et parfois même trois voies laissant un accès réduit au secours en cas de besoin ", explique un autre forain lui aussi sous couvert d’anonymat de peur de perdre définitivement sa place. Le nouveau plan de circulation bouscule également les habitudes des maraîchers obligés de se garer plus loin et de transporter leurs marchandises dans les allées piétonnes bondées du troisième plus beau marché de France. Les places de parking à proximité immédiate ont de ce fait également été réduites pour les clients.



Vers un changement de gestion?



Depuis quelques semaines, la grogne monte donc. "Nous n’avons eu aucune explication ni des régisseurs ni de la mairie malgré nos demandes répétées". Les forains lésés de la placette ont envisagé la semaine dernière de passer à l’action et d’organiser une manifestation. La promesse d’une réunion avec la mairie a laissé le mouvement en suspens. La réunion devrait finalement se tenir la semaine prochaine.

Les forains devraient y aborder une rumeur persistante qui inquiète dans les allées du marché de St-Pierre. Le marché va-t-il être privatisé? "Des réflexions sont en cours sur l’évolution de la gestion pour une amélioration du service", indique la mairie. Une gestion qui resterait dans le giron public rassure-t-on et susceptible d’être confiée à une société publique locale. La SPL Opus (Optimisation des politiques urbaines du sud) est déjà en charge de la gestion du stationnement pour la CIVIS, les communes de St-Louis et St-Pierre. "Cette idée a été lancée mais ce ne sera pas pour demain", précise Christian Lauret directeur général de la SPL Opus. "Nos statuts pour le moment ne nous le permettent pas". Avant tout passage de relai, le conseil d’administration de la SPL et les différentes communes devront également délibérer.





