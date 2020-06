La grande Une Inquiètes, les compagnies de bus du Réseau Car Jaune organisent un convoi jeudi matin

Les transporteurs de voyageurs sont mécontents et le feront savoir. Dès demain, ils convergeront vers le chef-lieu afin de remettre une motion à la préfecture et à la Région. Les usagers du réseau Car Jaune doivent s'attendre à des perturbations.

"Face à l’inertie des autorités compétentes", le groupement de transporteurs Cap'Run lance une action ce jeudi 4 juin. Objectif : "faire entendre notre voix et porter celle des usagers, également pénalisés par cette situation car ils ne bénéficient pas du service auquel ils ont droit". Cette action se concrétisera par le dépôt d'une motion à la préfecture et à la Région.



Ces compagnies de bus sont soutenues dans leur démarche par la FNTV Réunion, l’antenne réunionnaise de la Fédération nationale des transports de voyageurs. Ces professionnels s'uniront pour organiser un convoi de 60 autocars entre 5h et 10h ce jeudi sur les routes de l'île.



Le convoi en provenance de Bras-Panon et de Saint-Pierre se regroupera à Saint-Paul pour, ensuite, prendre la route vers Saint-Denis. Vu la mobilisation du parc d'autocars pour cette action, les manifestants annoncent d'ores et déjà des perturbations à prévoir au moins toute la matinée de ce jeudi 4 juin 2020 sur le réseau Car jaune.



"Il faut que la Région entende notre appel de détresse : le secteur du transport est plus que jamais en danger ! Entre les pertes d’emplois, les familles en souffrance, les usagers qui restent à quai et le danger auquel fait face cette frange essentielle du tissu économique réunionnais, le groupement Cap’Run, qui comprend 10 entreprises locales réunies dans le cadre de l’exploitation du réseau Car Jaune, se mobilise pour attirer l’attention du président de La Région et du préfet sur l’urgence de leur situation, magnifiée avec la crise sanitaire", contextualise le groupement.