Inquiet quant au bon déroulement des élections, Olivier Hoarau interpelle le préfet

Inquiet pour l'organisation du scrutin des européennes qui se tiendra ce dimanche, Olivier Hoarau interpelle le préfet par le biais d'un courrier. Le maire du Port, qui a relevé plusieurs anomalies susceptibles de "porter atteinte au bon déroulement des opérations de vote" (notamment "des électeurs radiés à tort, ou des inversions de numéros de bureau"), explique ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante des services de l'Etat.



"Aucune mention n'est faite quant à la conduite à tenir pendant les opérations de vote (...) en-dehors de votre suggestion extraordinaire que je demande aux présidents de faire preuve de discernement et de tolérance", indique-t-il, reprochant l'absence d'instructions précises.



"Or, le déroulement des opérations de vote est strictement encadré par le code électoral qui ne souffre d'aucune interprétation, de surcroît guidé par la tolérance", rappelle le premier magistrat. "Aussi, le président d'un bureau ne saurait endosser la responsabilité d'autoriser ou non un électeur à voter sur la base d'autres éléments que l'état civil des électeurs inscrits". Le maire redoute ainsi que des électeurs se retrouvent dans l’impossibilité de voter "pour une erreur matérielle indépendante de leur volonté".



"Vous comprendrez dès lors que l'ouverture des bureaux de vote ne saurait engager la responsabilité de l'Autorité Municipale quant aux conséquences de ces dysfonctionnements, susceptible d'entacher le scrutin d'irrégularités et être sources de contentieux électoral", conclut le maire du Port.