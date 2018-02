A la Une .. Inondations et dégâts des eaux à Saint-Leu: A qui la responsabilité?

Berguitta et ses conséquences n’en finissent pas d’être commentées. A Saint-Leu, la "société civile" dont se pare Vincent Defaud, porte l’attention sur le rôle de la mairie dans les désagréments connus dans la ville pendant ces épisodes pluvieux intenses de ce mois de janvier.



Selon les membres du groupe - qui ne cachent pas qu'ils travaillent pour la plupart à la Région - le non curage des exutoires sont la cause de bien des inondations lors des importants écoulements d’eau pluviale vers la mer.



Ce vendredi matin, au niveau de la rue du lagon, le décor était planté par Cyril Turban, ex-employé espaces verts de la ville. A l’époque, cet agent des services techniques raconte que ses collègues et lui avaient pour mission de curer tous les trois mois la canalisation en faisant remonter, par les plaques d'égout, tous les détritus et branchages qui pouvaient obstruer l’émissaire. Mais selon ces anciens employés et habitants de Saint-Leu, cette vigilance ne serait plus maintenue au droit des quatre exutoires qui se jettent le long du littoral du centre ville saint-leusien. Avec le cas le plus critique selon eux, celui de l’entrée nord qui voit la houle cyclonique entrer directement dans l’exutoire, lequel ne peut jouer son rôle.



Un riverain de la rue des Zattes, et qui appuie la mobilisation de la "société civile" tout en se disant apolitique, fait quant à lui remonter son ras-le-bol de voir ses nombreuses questions rester sans réponse. Pour des dépôts sauvages de branchage ou de déchets, vers qui se tourner ? "Une partie de ravine c'est le Département qui en est en charge, un autre c'est la mairie, pour le ramassage c'est le TCO, tout le monde se renvoie la balle", grogne Maurice Chaffarod.



Berguitta servira peut-être de piqûre de rappel aux différents strates de collectivités avant le prochain météore.

LG Lu 236 fois





Dans la même rubrique : < > Les soldes d'été démarrent ce samedi Rappel de produits chez Salaisons de Bourbon