Inondations en avril : L'état de catastrophe naturelle reconnu à Salazie

Le Gouvernement annonce que l'état de catastrophe naturelle a été "activé" pour la commune de La Réunion suite aux intempéries de début avril. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 19:27





Salazie avait été particulièrement touchée avec plus de 400 millimètres de pluies en 12 heures dans les secteurs de Grand Îlet, Mare à Vieille Place et Bélouve.







La vigilance météorologique " Situation à enjeux de sécurité " avait été déclenchée le dimanche 3 avril sur le secteur de Salazie. Des intempéries concernait alors La Réunion et une vigilance fortes pluies et orages était en vigueur. La Route de Salazie avait été complètement fermée durant cet épisode pluvieux suite à plusieurs éboulis. Le Gouvernement a reconnu l'état de catastrophe naturelle dans le secteur.

A la suite d’inondations et des coulées de boues d’une ampleur sans précédent observées dans l’archipel de la Guadeloupe le 30 avril 2022 et des orages pluvieux ayant fortement impacté l’île de La Réunion entre le 02 et le 04 avril 2022, la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été activée par le Ministère de l’Intérieur s’agissant respectivement des communes des Abymes, de Pointe-à-Pitre, du Gosier et de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe, et de Salazie à La Réunion.



La commission catastrophe naturelle (Catnat), réunie en urgence le 10 mai 2022 pour statuer de la recevabilité de ces deux demandes, a délivré un avis favorable à chacune d’entre-elles.



L’ensemble des sinistrés de ces communes pourront donc bénéficier du statut de catastrophe naturelle et être indemnisés en fonction des dégâts subis sur leurs biens assurés.