Communiqué Inondations : des kits d’informations pour aider les chefs d'entreprise dans leurs démarches

Ibrahim Patel exprime son soutien aux habitants de Saint-Philippe et de Saint-Joseph, "et en particulier aux chefs d’entreprise dont certains font face à des dégâts considérables". Le communiqué du président de la CCIR : Par N.P - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 11:05



Je tiens à faire part de tout mon soutien aux habitants de Saint-Philippe et de Saint-Joseph, et en particulier aux chefs d’entreprise dont certains font face à des dégâts considérables.

La CCI Réunion a d’ores et déjà préparé des kits d’informations indispensables afin de les aider dans leurs démarches administratives dès maintenant. Ibrahim PATEL, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion Nous avons tous été surpris et attristés par les images d’inondations dévastatrices dans le Sud de l’île ce week-end.