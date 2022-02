A la Une . Inondations à St-Denis : "On a écopé des rivières"

Les malfaçons dans les copropriétés, les habitants de cet appartement situé à La Source en ont fait la douloureuse expérience au passage du cyclone Batsirai. Après deux nuits de lutte, tout est abimé, humide, moisi, et les locataires touchés se demandent vers qui se retourner. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 11:41

Chacun se renvoie la balle. Julie est entrée dans son nouveau logement situé dans le quartier de La Source à Saint-Denis une semaine avant le cyclone. Sachant qu'il y avait un risque, elle avait clairement demandé au propriétaire et au syndic si tous les travaux nécessaires aux évacuations d'eau avaient été faits. Car à la réception des clés, le 20 janvier dernier, elle avait constaté que l'ancienne occupante avait été victime d'un dégât des eaux laissant de la moisissure sur les murs.



Au passage du cyclone, Julie a eu la désagréable surprise de constater que plusieurs regards étaient loin d'être opérationnels. "On a subi plusieurs vagues d'inondations la première nuit entre 1 heure et 9 heures du matin", raconte la mère de famille. "On a écopé des rivières". Trois autres logements seraient dans le même cas.



À l'extérieur de la résidence, un regard est cassé et un tuyau d'évacuation déverse des litres directement sur le parking, inondant le F2 en rez-de-jardin. Un autre regard situé à l'intérieur de l'appartement est également endommagé, inondant toutes les pièces. Les fils électriques baignent dans l'eau.



Bricolage de fortune pour colmater



"J'ai été obligée de fabriquer moi-même un bouchon de fortune avec parpaing et film étirable", raconte Julie, qui souhaite dénoncer les malfaçons que personne ne veut assumer. "Ma fille de 5 ans n'a plus de jouets. Tout ce qui nous reste est posé sur une bâche sur mon lit. On dort à quatre sur le canapé', explique la quadragénaire après une nuit où les occupants se sont relayés pour éponger et parer à une nouvelle arrivée d'eau.



Il reste maintenant à déterminer les responsabilités. Propriétaire, syndic de copropriété et assurance ont été contactés, et ont reçu de multiples images tournées par les sinistrés.