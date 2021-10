La grande Une Injures raciales : Brigitte Bardot devant le tribunal ce jeudi

C'est ce jeudi après-midi, et après de nombreux renvois, que les Réunionnais sauront si Brigitte Bardot est jugée coupable des propos tenus en mars 2019. L'actrice avait comparé l'île à celle "du diable" et ses habitants à "des autochtones ayant gardé leurs gênes de sauvages". Par IS - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 06:18

L'ancienne actrice avait expliqué qu'elle recevait un grand nombre de courriers qui lui étaient adressés personnellement et dans lesquels "la barbarie des Réunionnais vis-à-vis des animaux" était évoquée.



Elle avait vertement interpellé le représentant de l'État : "Vous autorisez les fêtes indiennes tamoules avec décapitations de chèvres et boucs en offrandes à leurs Dieux et dont les abats jetés à la mer attirent les requins… d’où les attaques. Tout ça a des réminiscences de cannibalisme des siècles passés et devraient être interdites" (sic).



Population dégénérée, traditions barbares, île démoniaque, les adjectifs insultants s'étaient multipliés dans cette missive qui avait choqué jusque dans l'Hexagone.



À la demande d'Annick Girardin alors ministre des Outre-mer, le préfet avait déposé une plainte malgré les



Celle-ci a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour injures raciales au même titre que son collaborateur, Bruno Jacquelin. Le procès des deux prévenus a été



C'est donc cet après-midi que les Réunionnais seront fixés sur la culpabilité de Brigitte Bardot ainsi que sur une éventuelle sanction.



