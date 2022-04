A la Une . Injures publiques raciales : Patrick Lebreton relaxé

Le maire de Saint-Joseph a été poussé en justice par André Thien Ah Koon et Jeannot Lebon. Une affaire qui fait suite à l’élection houleuse à la présidence de la CASUD en juillet 2020. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 14:17

Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a tranché. Patrick Lebreton a été relaxé pour les faits d'injures publiques. Pour ses conseils, Me Thierry Gangate et Me Alain Rapady, les poursuites ne tenaient pas.



Le 6 août 2020, quelques semaines après l’houleuse réélection d’André Thien Ah Koon à la tête de la Casud, Patrick Lebreton tient une réunion publique. L’élu ne mâche pas ses mots envers son élu de l’opposition au conseil municipal, Jeannot Lebon, vu comme un "TDC, oui ça veut dire un trou du cul", lance alors l’édile.



Lors de cette réunion, André Thien Ah Koon est surnommé à de nombreuses reprises "Chinois". Des injures à caractère raciste, a poursuivi le plaignant.



Les deux parties civiles avaient demandé 5.000 euros de dommages et intérêts chacune et la réalisation d’un stage de citoyenneté à l’encontre de Patrick Lebreton.



Le tribunal a estimé, après avoir écouté et mais également après avoir remis les propos dans leur contexte, que les déclarations de Patrick Lebreton ne portaient pas atteinte à la dignité de Jeannot Lebon.



Les faits concernant André Thien Ah Koon ne sont pas non plus caractérisés, selon le tribunal. Les propos faisant référence à l’origine ne sont pas jugés injurieux, d’autant qu’ils n’ont pas été associés à d’autres propos discriminants ou désobligeants. Cela surtout dans un contexte réunionnais où les communautés cohabitent ensemble depuis de nombreuses années.



