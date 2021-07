A la Une . Injures publiques : Le procès de Patrick Lebreton renvoyé au 23 septembre

Les débats entre les élus de Saint-Joseph et du Tampon devront attendre. Patrick Lebreton, accusé d’injures publiques par Jeannot Lebon et André Thien Ah Koon, devait comparaitre ce jeudi. Il sera finalement jugé dans deux mois, le procès ayant été renvoyé.



Le 6 août dernier, lors d’une réunion publique, le maire de Saint-Joseph a injurié son opposant au conseil municipal mais aussi le président de la CASUD et maire du Tampon. A l’encontre de ce dernier, les propos reprochés portent particulièrement sur le caractère racial.



Une affaire qui prend sa source dans l’élection houleuse de la présidence de la CASUD en juillet 2020. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 19:10





