Injures lors d'un conseil municipal : Joé Bédier relaxé

Jugé le 1er septembre devant le tribunal correctionnel, l'édile de Saint-André, pour qui les faits reprochés étaient "du pipi de chat", est relaxé. Par IS - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 11:32





Jeudi 1er septembre, le maire de Saint-André comparaissait en correctionnelle pour répondre de trois injures envers la gestionnaire du centre de santé de la commune, lesquelles auraient été proférées lors d'un conseil municipal houleux, le 28 avril 2021. Il s'adressait à celle qui gérait le centre Covid de l'époque. Cette fonctionnaire aurait été ciblée par Joé Bédier qui en avait également décousu avec son opposant Jean-Marie Virapoullé. Elle avait notamment été qualifiée de "pétroleuse" et spécifiquement visée lors d'un commentaire concernant l'état du centre de santé dont elle avait la charge.





"C’est une décision irréprochable en droit. Le tribunal de Saint-Denis n’a pas vocation à devenir l’arbitre des querelles politiques. Et vive la liberté d’expression", a commenté Robin Binsard, avocat de Joé Bédier. Face au tribunal, l'édile a fustigé l'instrumentalisation de l'institution judiciaire à des fins politiques et qualifié les faits de "pipi de chat", une plainte ayant été déposée quelques jours avant les élections législatives, accompagnée d'une forte médiatisation. "Il s'agissait de trainer mon client dans la boue et de l'amener devant un tribunal", a fait remarquer Me Robin Binsard, son avocat. La robe noire a plaidé en faveur de propos diffamatoires plutôt que d'injures et fait valoir la liberté d'expression envers une opposante politique, espérant une relaxe.Pour la partie civile, Me Jean-Jacques Morel a demandé au tribunal de déclarer sa cliente victime et de lui accorder la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi.Le tribunal a finalement considéré que les propos n’excédaient pas le cadre de la liberté d’expression, et qu’aucun délit n’était constitué."C’est une décision irréprochable en droit. Le tribunal de Saint-Denis n’a pas vocation à devenir l’arbitre des querelles politiques. Et vive la liberté d’expression", a commenté Robin Binsard, avocat de Joé Bédier.