Initiative de quartier : confection de masques à Saint-Leu

En vue du déconfinement, la Ville de Saint-Leu, avec les associations et les bénévoles se mobilisent dans la confection de masques.



Plus de 2 000 masques sont destinés aux agents de la collectivité, et 70 000 masques grand public aux Saint-leusiennes et Saint-Leusiens. Grand merci et bravo à toutes les bonnes volontés!