Initiation à la musique et à la danse bretonne dans les centres aérés

Ainsi, une dizaine d’enfants de l’Eperon ont eu la chance de s’initier à la musique et à la danse traditionnelle bretonne ce lundi. Les activités proposées ont permis aux enfants de découvrir la diversité culturelle et de partager un moment convivial autour de la musique et de la danse. Les enfants étaient ravis et captivés par l’intervention de l’association, que ce soit pour la découverte de la flûte traversière, l’accordéon ou la musique très rythmée.