A la Une . Inhumation ratée à La Possession : Une famille raconte

L’impensable s’est passé à La Possession ce dimanche. Deux familles endeuillées n’ont pas pu inhumer leurs proches dignement. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 10:00

"C’est vraiment un scandale, c’est inadmissible, révoltant !" Les mots de Thierry Lako se bousculent mais restent sur le même registre de l’indignation, même au lendemain d'un couac magistral. Une indignation d’autant plus vive que la famille de la défunte ne sait toujours pas à cette heure si cette inhumation aura bien lieu à la bonne heure aujourd’hui.

Déjà englué dans les démarches administratives inhérentes à des obsèques, Thierry Lako n’imaginait pas de telles obsèques pour sa mère.



"Dimanche matin à 9H30, je suis passé au cimetière parce que j’habite tout près. J’ai vu un gars de la société de fossoyage et je lui ai demandé : 'Tu es sûr que pour 15H c’est prêt ?', il me répond : 'Vous c’est le défunt de 15H, pas de problème !'".



Les vraies obsèques auront lieu en petit comité



"À 13H30 je suis repassé et là je lui ai dit : 'ou sera pa prêt pour 15H' et là il me répond que 'mi s'ra prêt !'".



À 15h, un corbillard arrive alors qu’un autre est déjà devant le cimetière. Les deux familles tombent des nues. L’inhumation est compromise mais une solution intermédiaire est prise faute de mieux.



"Ils ont enterré le jeune homme mort en métropole. Ils l’ont enterré à la va-vite et ma maman elle est dans la fosse commune. Les gens de l’autre famille ont donné la main pour descendre le corps. La fosse n’était pas finie, cette famille a essayé de ‘dresser’ le sol", ajoute Thierry Lako.



À 9h30 ce lundi, il ne semble pas plus avancé qu'hier. Les vraies obsèques de sa mère doivent avoir lieu à 11h mais rien n’est certain. Pour en rajouter à la peine de ce moment douloureux, ce deuxième passage au cimetière se fera en petit comité. "J’ai de la famille de Saint-Pierre, de Saint-André, de la Montagne. Aujourd’hui, ils ne sont pas là. Je suis seul à enterrer ma maman. On sera 5 ou 6 alors qu'hier on était une centaine", explique-t-il.



"Maintenant c’est à la mairie de faire la procédure", renvoie-t-il naturellement la balle à l’autorité municipale.