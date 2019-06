Ingénieurs en herbe

Créé en 2009 à l’initiative de l’Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles (UPSTI), ce concours académique et national a pour objectif d’apprécier et de récompenser des projets expérimentaux pluri-technologiques en Sciences de l’Ingénieur et en technologie, menés par des équipes de lycéens. Il s’inscrit dans les actions éducatives visant notamment à développer chez les élèves l’esprit d’initiative, le goût pour la recherche et les compétences de l’ingénieur.

Le travail s’effectue par équipe constituée de deux à cinq lycéens, eux mêmes encadrés par un ou deux enseignants. Les projets réalisés doivent intégrer des travaux expérimentaux pluri-technologiques dans le domaine des Sciences de l’Ingénieur ou des Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable.

Depuis 8 ans, les élèves des lycées d’enseignement général et technologique de l’académie participent au concours régional et national où ils ont obtenu des résultats très encourageants.

Les Olympiades des sciences de l’ingénieur se font en trois temps : une présélection des meilleurs projets au sein d’un établissement, une finale académique régionale, puis une finale nationale.