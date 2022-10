A la Une . Infractions routières : Motards sans gant et fumée noire verbalisés

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit ont effectué une opération flash de sécurité routière ce jeudi 27 octobre dans la commune de Sainte-Marie entre 15 et 17 heures. De nombreuses infractions ont été constatées. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 à 19:39

Pas moins de 14 militaires de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit étaient mobilisés pour une opération flash de sécurité routière ce jeudi 27 octobre en milieu d'après-midi. Si le contrôle s'est déroulé sans encombre, 12 infractions ont été constatées.



Ont été constatées : 3 non port de gants pour un deux-roues, 1 mise en circulation d'un véhicule avec une vitre non homologuée, 1 émission de fumée ou gaz toxiques, corrosifs ou odorants, 1 non port de la ceinture de sécurité, 2 automobilistes circulant avec une plaque d'immatriculation non conforme, 1 pour non mutation de certificat d'immatriculation, 1 conduisant avec le téléphone à la main, 2 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (une avec une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,80 grammes et une d'au moins 0,50 grammes).



