Infraction + portable au volant: Vers une suspension immédiate du permis fin 2019

Déjà lourdement sanctionné par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis, l'usage du téléphone en conduisant va connaître une nouvelle étape répressive. Alors que près de 70 % des Français ont avoué utiliser leur mobile au volant selon un sondage Axa, une hausse des accidents dus aux smartphones est constatée par la sécurité routière.



Le gouvernement compte donc durcir les sanctions. La règle de base ne changera pas. Le simple fait d'avoir son mobile en main, même pour activer le GPS, ou manger en conduisant entraîne une contravention.



Comme le rapporte Caradisiac, cela fait plus d'un an que cette idée est évoquée. C'est désormais une réalité dans la loi d'orientation des mobilités, votée en première lecture à l'Assemblée nationale en juin, reste donc à attendre le décret d'application d'ici la fin de l'année.



Concrètement, ceux qui commettront une infraction au Code de la route, excès de vitesse, non-respect d'une priorité, franchissement d'une ligne blanche, en plus de téléphoner risqueront désormais une suspension immédiate du permis de conduire.