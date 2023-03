Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Infos route – Travaux de modernisation du réseau d’eaux usées en Centre-Ville





Pour rappel, ces travaux consistent au remplacement du réseau d’eaux usées sur tout le centre-ville de Saint-Leu, entre Kélonia et la station d’épuration. De nouvelles canalisations seront donc posées ainsi que de nouveaux postes de refoulement. Cette opération vise à répondre à différentes problématiques : environnementales, sanitaires et de sécurité.



Prudence dans le secteur !

Infos pratiques L’itinéraire conseillé est la Rue Haute. Les commerces restent ouverts et accessibles durant la totalité des travaux. L’accès au centre-ville peut se faire par le Chemin Dubuisson ou la Rue Gaspard. Sauf aléas, la chaussée est rendue à la circulation le vendredi midi et durant tout le weekend. En revanche, la circulation au droit du chantier est interrompue dans les deux sens de circulation et ce pour des raisons de sécurité (risque d’effondrement de chaussée). La RN1A, Avenue Général Lambert est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Les lignes de bus, Car jaune et Kar’Ouest sont déviées par la Rue Haute où des arrêts provisoires ont été installés. Pour toutes interrogations, des médiateurs sont à votre écoute au 0692 46 39 33 Atelier 1 : pose de réseaux au niveau de la station Total Depuis le 20 février, un premier atelier a démarré à l’entrée sud, au niveau de la station Total, en direction du nord. Pour rappel, l’accès à la rue du lagon ainsi qu’à Dekra, Midas et la station peuvent se faire depuis le sud. En revanche, l’accès au magasin Seigneurie et aux autres commerces se fait depuis le Chemin Dubuisson. Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, les commerces seront accessibles soit par le sud, soit par le nord.

Atelier 2 : pose de réseaux au niveau du Crédit agricole A compter du 13 mars, un deuxième atelier va se mettre en place au niveau du Crédit agricole, en direction du sud. A terme, il rejoindra le premier atelier.

A compter du 20 mars et pour deux semaines, la réalisation de cet atelier va interrompre l’accès des véhicules à la Rue Désert Dennemont (à côté du K).

Atelier 3 : pose de réseaux au niveau du cimetière A compter du 6 mars, un troisième atelier se met en place depuis le cimetière de Saint-Leu en direction de l’avenue des Alizés. L’impact sur le réseau routier devrait être faible puisque seront utilisées les surlargeurs de chaussée, avec maintien autant que possible, du double sens de circulation.

Autres travaux A compter du 2 mars, ponctuellement et sur deux semaines, auront lieu des travaux de reprises d’enrobés définitifs entre Kélonia et la Résidence Gabrielle. La circulation à double sens sera maintenue autant que possible. Le cas échéant, un alternat sera mis en place.

A compter du 13 mars, au niveau de la perception, la création d’un poste de refoulement nécessite l’immobilisation du parking ainsi que la fermeture de la partie basse de la ruelle Saint-Michel et ce, pour une durée de 2 mois. Depuis la mi-février, les travaux de modernisation du réseau d’eaux usées menés par le TCO impactent le centre-ville de Saint-Leu. Ces travaux vont se renforcer dans les semaines à venir, avec la mise en place de plusieurs zones de chantier, appelées « atelier ». Retrouvez toutes les informations ci-dessous.Pour rappel, ces travaux consistent au remplacement du réseau d’eaux usées sur tout le centre-ville de Saint-Leu, entre Kélonia et la station d’épuration. De nouvelles canalisations seront donc posées ainsi que de nouveaux postes de refoulement. Cette opération vise à répondre à différentes problématiques : environnementales, sanitaires et de sécurité.Prudence dans le secteur !Depuis le 20 février, un premier atelier a démarré à l’entrée sud, au niveau de la station Total, en direction du nord. Pour rappel, l’accès à la rue du lagon ainsi qu’à Dekra, Midas et la station peuvent se faire depuis le sud. En revanche, l’accès au magasin Seigneurie et aux autres commerces se fait depuis le Chemin Dubuisson. Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, les commerces seront accessibles soit par le sud, soit par le nord.A compter du 13 mars, un deuxième atelier va se mettre en place au niveau du Crédit agricole, en direction du sud. A terme, il rejoindra le premier atelier.A compter du 20 mars et pour deux semaines, la réalisation de cet atelier va interrompre l’accès des véhicules à la Rue Désert Dennemont (à côté du K).A compter du 6 mars, un troisième atelier se met en place depuis le cimetière de Saint-Leu en direction de l’avenue des Alizés. L’impact sur le réseau routier devrait être faible puisque seront utilisées les surlargeurs de chaussée, avec maintien autant que possible, du double sens de circulation.A compter du 2 mars, ponctuellement et sur deux semaines, auront lieu des travaux de reprises d’enrobés définitifs entre Kélonia et la Résidence Gabrielle. La circulation à double sens sera maintenue autant que possible. Le cas échéant, un alternat sera mis en place.A compter du 13 mars, au niveau de la perception, la création d’un poste de refoulement nécessite l’immobilisation du parking ainsi que la fermeture de la partie basse de la ruelle Saint-Michel et ce, pour une durée de 2 mois.





Dans la même rubrique : < > Promotion des échecs féminins Leu Flash Info – Mars 2023